Melikgazi Belediyesi camileri gül suyuyla temizledi

Melikgazi Belediyesi, camilerde yaptığı rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak ramazan ayına özel camilerde temizlik ve hijyen çalışması yaptı.

Camilerin temizliği ile genel bakım çalışmalarının periyodik olarak tekrarlanacağı belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye olarak rutin olarak camilerimizin temizliğini yapıyoruz. Ancak Ramazan Ayına özel temizlik yaparak, camilerimizde genel temizlik çalışması yaparak gül suyu sıktık. Camiler günlük kullanımda olan toplu ibadet mekânları oldukları için belirli zamanlarda temizliklerinin yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için hem dezenfekte hem temizlik çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Palancıoğlu, “Gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, cami ve mescitlerdeki halılar, pencereler, kapılar, camlar ve duvarlar silindi. Gül suları sıkıldı. Camilerimiz pırıl pırıl oldu. Manevi değerlerimiz olan cami ve türbelerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Temizlik işlemlerimiz camilerimizde rutin olarak sürdürülecek. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” diye konuştu.