Melikgazi Belediyesi Çölyak Hastaları ile Yemekte Buluştu

Melikgazi Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde farkındalık oluşturmak, birlik ve beraberliğe vesile olmak için çölyak hastası ve aileleri ile bir araya geldi.

Çölyak hastaları ve ailelerine glütensiz olarak özel hazırlanan farkındalık yemeğine çölyak hastaları ve aileleri katıldı. Sağlıklı yaşamın ve farkındalığın önemini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Hazır gıdaların ve endüstriyel gıdaların tüketiminin artmasıyla birlikte çölyak hastalığı da maalesef yaygınlık kazanıyor. Melikgazi Belediyesi olarak çölyak hastası vatandaşlarımıza glütensiz özel yemekler ve glütensiz gıdalardan oluşan paketler hazırladık. İnsan yaşamındaki en önemli şey sağlıktır bu sebeple tükettiğimiz gıdalara dikkat etmemiz gerek. Glütensiz yiyecekler yalnızca çölyak hastaları için değil, hepimiz için sağlıklıdır. Melikgazi Belediyesi olarak MELMEK kursunda çölyak hastaları ve aileleri için yaptığımız etkinlikler, düzenlediğimiz yemek organizasyonları ve nice çalışmalarla elimizden geldiğince çölyak hastalarımızın yanında olmaya ve toplumda farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Daha nice güzel etkinliklerde ailelerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.