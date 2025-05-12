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  • Melikgazi Belediyesi Dijital Dönüşümde Çığır Açtı: 40 Milyon Dokümana Saniyeler İçinde Erişim

Melikgazi Belediyesi Dijital Dönüşümde Çığır Açtı: 40 Milyon Dokümana Saniyeler İçinde Erişim

Melikgazi Belediyesi, vatandaşlara daha etkin ve hızlı hizmet sunmak amacıyla gerçekleştirdiği dijital dönüşüm projeleriyle dikkat çekiyor. Belediye, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Arşiv Entegrasyonu sayesinde, yaklaşık 40 milyon doküman ve veriye erişim süresini günler yerine sadece saniyelere indirdi.

Melikgazi Belediyesi Dijital Dönüşümde Çığır Açtı: 40 Milyon Dokümana Saniyeler İçinde Erişim

Bu yenilikçi sistemle, mekansal verilerin yönetimi modernize edilerek süreçler büyük ölçüde hızlandırıldı. Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hedefimiz, vatandaşlarımıza en hızlı ve en çözüm odaklı hizmetleri sunmak. Bu projeyle hem iş verimliliğimiz arttı hem de diğer belediyelere örnek olacak başarılara imza attık,” dedi.

Hukuk İşleri ve Ruhsat ve Denetim Müdürlükleri’nde başarıyla tamamlanan entegrasyonların ardından, önümüzdeki dönemlerde yönetim bilgi sistemiyle süreçlerin %100 seviyesine çıkarılması planlanıyor. Melikgazi Belediyesi, CBS teknolojisini tüm iş süreçlerinin merkezine koyarak, sahada ve ofis ortamında etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Bu sayede, interaktif haritalar üzerinden milyonlarca veri analiz edilerek, halkın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler sunuluyor.

Haber Merkezi

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