Melikgazi Belediyesi EKPSS kurs kayıtları başlıyor

Engelli bireylerin istihdamına yönelik MELMEK EKPSS hazırlık kursu başlatan Melikgazi Belediyesi, ücretsiz olarak düzenlediği kurslar için başvuruları almaya başladı.

PAYLAŞ
  • 19.07.2023 15:06
  • Güncelleme: 19.07.2023 15:23
  • 69
Melikgazi Belediyesi EKPSS kurs kayıtları başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Engelli bireylerin istihdamına yönelik MELMEK EKPSS hazırlık kursu başlatan Melikgazi Belediyesi, ücretsiz olarak düzenlediği kurslar için başvuruları almaya başladı.

Melikgazi olarak her alanda engelleri aşmak için çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da engelli bireylerimize desteğimiz artarak devam edeceğiz. Herhangi bir engeli olan, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları kurslarımızdan faydalanabilecek. Uzman öğretmenlerimiz tarafından verilecek EKPSS kursumuz engelli memur adaylarının ihtiyaçlarına yönelik hazırlandı. Genel kültür ve genel yetenek olarak verilecek olan kursumuz Türkçe, matematik, coğrafya, tarih derslerini kapsayacak. Ders dışında öğretmenler tarafından kursiyerlerimize danışmanlık ve yönlendirme hizmeti de veriliyor. Memur olma hayali kuran engelli kardeşlerimizi kurslardan faydalanmaya davet ediyorum. Engelli bireylerimiz kurslarımızda eğitim açısından kişisel olarak gelişiyor ve kendilerine karşı özgüvenleri oluyor. Kayıt tarihlerini kaçırmayın. Başvurudan sonra engel kardeşlerimizin raporlarını Kültür İşleri Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Kursumuz başvurular dolduktan sonra ekim ayında başlayacak. Dersler Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerimizde verilecek. www.melikgazi.bel.tr adresinden başvuru yapabilir ya da belediyemizi ziyaret edebilirsiniz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TOKİ dolandırıcılığında 3 kişi ev hapsi ile serbest bırakıldı

TOKİ dolandırıcılığında 3 kişi ev hapsi ile serbest bırakıldı

Ali Yavuz: 'Teröristlerin aldığı cezalar bir askerimizin kanına değmez'

Ali Yavuz: 'Teröristlerin aldığı cezalar bir askerimizin kanına değmez'

Melikgazi Belediyesi EKPSS kurs kayıtları başlıyor

Melikgazi Belediyesi EKPSS kurs kayıtları başlıyor

Muharrem ayı neden önemlidir?

Muharrem ayı neden önemlidir?

Çiçekçi zannedilen kasap, 300 çeşit kaktüse ev sahipliği yapıyor

Çiçekçi zannedilen kasap, 300 çeşit kaktüse ev sahipliği yapıyor

Büyükkılıç'tan Kocasinan'da yatırım toplantısı

Büyükkılıç'tan Kocasinan'da yatırım toplantısı

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

3
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

4
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapalı kadın cezaevi içerisinde eğitim gören çocuklar için oyun parkı açıldı

Kapalı kadın cezaevi içerisinde eğitim gören çocuklar için oyun parkı açıldı

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da mezuniyet coşkusu

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da mezuniyet coşkusu

DAHA FAZLA
Türkiye'de haftalık mesai saatleri Avrupa'ya göre ortalama 6 buçuk saat daha uzun

Türkiye'de haftalık mesai saatleri Avrupa'ya göre ortalama 6 buçuk saat daha uzun

FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri Basketbol İl Karması çeyrek finalde

Kayseri Basketbol İl Karması çeyrek finalde

Mahkum çocuklarına cezaevinde oyun parkı

Mahkum çocuklarına cezaevinde oyun parkı

Başkan Arslan, 'Hastane Caddemizi modern hale getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz'

Başkan Arslan, “Hastane Caddemizi modern hale getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz”