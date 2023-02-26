Melikgazi Belediyesi Elbistan'a Konteyner Çarşı Kuruyor

Afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için barınma ve gıda yardımlarının yanı sıra ticari hayatın normale dönmesi için çalışmaya başlayan Melikgazi Belediyesi Elbistan'da 'Melikgazi Konteyner Çarşı'sı kuracak.

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  • 26.02.2023 12:43
  • Güncelleme: 26.02.2023 13:47
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Melikgazi Belediyesi Elbistan'a Konteyner Çarşı Kuruyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için barınma ve gıda yardımlarının yanı sıra ticari hayatın normale dönmesi için çalışmaya başlayan Melikgazi Belediyesi Elbistan’da ’Melikgazi Konteyner Çarşı’sı kuracak.

Deprem yardım çalışmalarına Kahramanmaraş Elbistan‘da da devam ettiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Valimiz Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kurduğu ilk çarşıya ilave olarak ikinci çarşıyı Melikgazi Belediyesi olarak kuruyoruz. Bu sayede dükkanı yıkılan esnaf için belirli bir süre hizmet edecek geçici çarşımızı kurup Elbistan‘ın normal hayata geçmesine destek olacağız. Kuracağımız çarşıda kuaför, berber, cep telefonu tamir bakımı, manav, bakkal, terzi ve diğer esnaflara yer verilecek. Cuma günü başladığımız Melikgazi Konteyner Çarşısı’nın 24 saatte alt yapısını bitirip üst yapı çalışmalarına başladık. Toplamda 3 gün içerisinde çarşımızda alışveriş başlamış olacak. Konteynerlerden oluşan çarşımız hayırlı olsun. Yaraları birlikte saracağız. İnşallah bu güzel çarşı, Elbistan vatandaşlarımıza hizmet eder, yaralarımızı birlikte sarar, yeniden hayata tutunuruz. Ticaretin burada işlemesi lazım, insanımızın hayatını normale döndürebilecek, sosyal yaşam alanlarını, ticari ünitelerini de hayata kazandırmamız gerekiyor. Melikgazi Belediyesi olarak var gücümüzle deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam edeceğiz" dedi.

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İHA

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