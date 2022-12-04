Melikgazi Belediyesi Gazel Temizliği Yapıyor

Sonbaharda ağaçların yapraklarını döktüğü bugünlerde sokakların temizliğine özel önem veren Melikgazi Belediyesi, sokaklardaki gazelleri ve vatandaşların bahçe atıklarını temizlemeye başladı.

PAYLAŞ
  • 04.12.2022 12:12
  • Güncelleme: 04.12.2022 14:51
Melikgazi Belediyesi Gazel Temizliği Yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sonbaharda ağaçların yapraklarını döktüğü bugünlerde sokakların temizliğine özel önem veren Melikgazi Belediyesi, sokaklardaki gazelleri ve vatandaşların bahçe atıklarını temizlemeye başladı.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi’de her yıl araç filosuna yeni araçlar ekleyerek teknolojiyi yakından takip etiklerini ve özellikle temizlik hizmetlerinde aksaklığa meydan vermediklerini söyledi. Sonbahar da sararan yaprakların oluşturduğu görsel şölen dışında, yerlere düşen gazellerin ve bahçe atıklarının temizliğine başlandıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi’mizi temizlemek için gayretle çalışıyoruz. İlçemizin sağlık ve estetiğini doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda gereken hassasiyeti itinayla gösteriyoruz. Sonbaharın getirdiği güzelliklerle biz de çevre temizliğine başladık. Kaldırımlara ve yollarımıza düşen gazelleri temizliyoruz. Bu temizlik dışında vatandaşlarımızın bahçelerini düzenlemesiyle oluşan bahçe atıklarını da temizleyip kış ayına hazırlık yapıyor ve çevremize güzel bir görünüm sağlıyoruz. Sonbaharda çevremizin temizliği dışında her mevsim yaptığımız gibi sonbahar aylarında da çevre düzeni ve güzelliği için gerekli alanlarımıza ağaçlandırma ve mevsimlik çiçek dikimlerini de başlatıp sonbahar ayını renklendirmeye devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza ilçemiz için yaptığı çalışmalar için teşekkür ederim. Melikgazi’mizin daha düzenli ve temiz olmasına önem ve özen göstermeye devam edeceğiz” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Engelliler Gününe Özel Orhan Hakalmaz Konseri

Engelliler Gününe Özel Orhan Hakalmaz Konseri

Melikgazi Belediyesi İlçeyi Ağaçlandırmada Zamandan Kazanıyor

Melikgazi Belediyesi İlçeyi Ağaçlandırmada Zamandan Kazanıyor

Kayseri'de çakmak gazı patladı: 4 yaralı

Kayseri'de çakmak gazı patladı: 4 yaralı

Bu pazarda yok yok

Bu pazarda yok yok

Özel çocuklara özel projeler yapılıyor

Özel çocuklara özel projeler yapılıyor

Hacılar'da Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası'nın temelleri atıldı

Hacılar'da Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası'nın temelleri atıldı

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

4
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talasgücü Belediyespor - Sincan Belediyespor: 0-0

Talasgücü Belediyespor - Sincan Belediyespor: 0-0

KİGDER tarafından ZİÇEV yararına konser düzenlendi

KİGDER tarafından ZİÇEV yararına konser düzenlendi

DAHA FAZLA
Develide bıçaklı kavga: 1 ölü

Develide bıçaklı kavga: 1 ölü

Sis ile pus arasındaki fark

Sis ile pus arasındaki fark

Engelli vatandaşlar Kayseri'yi havadan izledi

Engelli vatandaşlar Kayseri'yi havadan izledi

Uzmanından uyarı: 'Altında yatırımın tam zamanı'

Uzmanından uyarı: 'Altında yatırımın tam zamanı'

Kocasinan Belediyesi'nin Desteğiyle 4 Bin Aile Kışı Sıcak Geçirecek

Kocasinan Belediyesi'nin Desteğiyle 4 Bin Aile Kışı Sıcak Geçirecek