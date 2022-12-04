Melikgazi Belediyesi Gazel Temizliği Yapıyor

Sonbaharda ağaçların yapraklarını döktüğü bugünlerde sokakların temizliğine özel önem veren Melikgazi Belediyesi, sokaklardaki gazelleri ve vatandaşların bahçe atıklarını temizlemeye başladı.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi’de her yıl araç filosuna yeni araçlar ekleyerek teknolojiyi yakından takip etiklerini ve özellikle temizlik hizmetlerinde aksaklığa meydan vermediklerini söyledi. Sonbahar da sararan yaprakların oluşturduğu görsel şölen dışında, yerlere düşen gazellerin ve bahçe atıklarının temizliğine başlandıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi’mizi temizlemek için gayretle çalışıyoruz. İlçemizin sağlık ve estetiğini doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda gereken hassasiyeti itinayla gösteriyoruz. Sonbaharın getirdiği güzelliklerle biz de çevre temizliğine başladık. Kaldırımlara ve yollarımıza düşen gazelleri temizliyoruz. Bu temizlik dışında vatandaşlarımızın bahçelerini düzenlemesiyle oluşan bahçe atıklarını da temizleyip kış ayına hazırlık yapıyor ve çevremize güzel bir görünüm sağlıyoruz. Sonbaharda çevremizin temizliği dışında her mevsim yaptığımız gibi sonbahar aylarında da çevre düzeni ve güzelliği için gerekli alanlarımıza ağaçlandırma ve mevsimlik çiçek dikimlerini de başlatıp sonbahar ayını renklendirmeye devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza ilçemiz için yaptığı çalışmalar için teşekkür ederim. Melikgazi’mizin daha düzenli ve temiz olmasına önem ve özen göstermeye devam edeceğiz” dedi.