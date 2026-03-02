Melikgazi Belediyesi Gençlerin Geleceğine Yatırım Yapıyor

  • Haberler
Melikgazi Belediyesi, gençlere yönelik sunduğu çeşitli hizmetlerle dikkat çekiyor. Genç dostu faaliyetler arasında okullar, teknoloji atölyeleri, TEKNOFEST destekleri, sosyal etkinlikler ve çeşitli kurslar yer alıyor. Bu hizmetler, gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla tasarlanmış.

Melikgazi Belediyesi, gençlere yönelik olarak aşağıdaki hizmetleri sunuyor:

- Eğitim ve Teknoloji: Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu, teknoloji atölyeleri ve Akıl Küpü Kütüphaneleri.
- Sosyal Etkinlikler: Konserler, doğa yürüyüşleri, futbol turnuvaları, yaz sinemaları ve İngilizce kampları.
- Kültürel Aktiviteler: Sosyal tesislerdeki çeşitli kurslar ve etkinlikler.
- Destek Programları: TEKNOFEST için ayrılan rekor bütçeler.

Gençlerin Geleceği

Belediye, gençlerin gelecekte Türkiye’ye önemli katkılarda bulunacağına inanıyor. Bu bağlamda, gençlerin eğitimine ve sosyal gelişimine yönelik projeler geliştirilmeye devam ediliyor. Melikgazi Belediyesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak ve fiziksel ile ruhsal sağlıklarını korumak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenliyor.

Melikgazi Belediyesi, gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek, geleceğin Türkiye’sine imza atacak nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu projelerle, gençlerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve onlara en iyi hizmetleri sunmak için kararlılıkla çalışılmaktadır.

