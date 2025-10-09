Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’nde 25 ton atık ekonomiye kazandırılıyor

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’nde, günlük ilçe genelinde toplanan yaklaşık 25 ton atık ekonomiye kazandırılıyor. Melikgazi’de başarılı geri dönüşüm çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’ne yaptığı ziyaretinde “Melikgazi Belediyemizin Geri Dönüşüm Tesisi’ndeyiz. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın üretmiş olduğu atıklardan ekonomiye kazandıracağımız kağıt, plastik, metal gibi atıkların hepsini sağ olsunlar ayrıştırıyorlar. Günlük yaklaşık 25 ton geri dönüşüm malzemesi toplanarak ekonomiye kazandırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının vermiş olduğu desteklerle biz de bu hizmetleri yapıyoruz. Ama en büyük teşekkürü ekip arkadaşlarıma ediyorum. Hakikaten o çöpleri ayrıştırarak ekonomimize katkı sunacak şekilde kağıtlar, plastikler, metaller, camlar olmak üzere hepsi ayrıştırılıyor ve ekonomiye kazandırılıyor. Ekonomiye kazandırdığımız geri dönüşüm maddelerini çöpe atmayalım. Tüm mahallelerden geri dönüştürülebilir atıkları topluyoruz. Vatandaşlarımızın bu projeye destek vermesi bizim için son derece önemli. Daha temiz, daha güvenilir, daha güzel bir Melikgazi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.