Melikgazi Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Melikgazi Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Başkan Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 16 asıl 2 ek olmak üzere toplam 18 gündem maddesi, meclis üyelerinin görüşlerinin alınması ile karara bağlandı.

Toplantının 5. gündem maddesinde, Kazım Karabekir Mahallesinde devam eden 3. etap kentsel dönüşüm çalışmaları hakkındaki komisyon raporunu görüşülmesi talebi karara bağlandı.

18'nci gündem maddesinde ise Eskişehir Bağları Mahallesindeki konut altı ticaretin yapılamaması ile ilgili talep, görüşülerek oy çokluğu ile karara bağlandı.

Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek Kurban Bayramını kutladı.