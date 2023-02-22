Melikgazi Belediyesi, kardeş belediyesinin yaralarını sarıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kardeş belediye Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinin acil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kurulacak çadır kent için bölgede arazi inceleme ve planlama çalışması yaptıklarını söyledi.

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  • 22.02.2023 14:24
  • Güncelleme: 22.02.2023 17:36
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Melikgazi Belediyesi, kardeş belediyesinin yaralarını sarıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kardeş belediye Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinin acil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kurulacak çadır kent için bölgede arazi inceleme ve planlama çalışması yaptıklarını söyledi.

Afet bölgelerinde yaralarının sarılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine Çinli heyet ile birlikte kurulacak Çin Çadır Kenti için gerekli planlama ve saha çalışmalarına başladık. 1 hafta içerisinde Çadır Kent’in kurulması tamamlanmış olacak. Belediye olarak bu çalışmaya her türlü desteği veriyoruz. Hayırlı olsun. 6 Şubat günü yaşanan asrın felaketinden itibaren arama kurtarma noktasında gösterdiğimiz gayretler, yardım tırları ve yardım malzemelerinin yanı sıra en çok ihtiyaç duyulan onlarca tuvalet, duş ve sobalarını deprem bölgelerine sevk ettik. Depremzede kardeşlerimiz için temizlik ve hijyen açısından oldukça büyük ihtiyaç olan mobil duşlarımız ile destek oluyoruz. Seyyar WC ve DUŞ kabinlerimizi ihtiyaç olan bölgelere göndermeye devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

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İHA

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