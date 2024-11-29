Melikgazi Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmaları ile takdir topluyor

Melikgazi’nin çehresini güzelleştiren kentsel dönüşüm çalışmalarıyla fark oluşturan Melikgazi Belediyesi, toplam 6 bölgede gerçekleştirdiği kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla takdir topluyor.

Nitelikli kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ses getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi, Çorakçılar, Altınoluk ve Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Projeleri ile binlerce vatandaşın hayatına dokunmayı başardı.

Melikgazi’ye değer katan çalışmalara imza atan Başkan Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçenin refah düzeyini artırmaya devam edeceklerini belirterek, “ Vatandaşlarımıza konfor sağlayacak nitelikli ve dayanıklı yapıları hayata geçirmek için kolları sıvadığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızın bugün ulaştığı nokta hem vatandaşlarımızı hem de bizleri memnun ediyor. Melikgazi’mizde niteliğini kaybetmiş, eskimiş, işlevini kaybetmiş, depreme dayanıksız yapıları kaldırarak yerine son derece modern, depreme dayanıklı konutlar kazandırıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları ve çevre düzenlemelerimiz ile mahallelerimizi yeniden inşa ediyoruz, diyebiliriz. Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi, Çorakçılar, Yıldırım Beyazıt ve Altınoluk Mahallerimizde tamamladığımız ve yapımı devam eden kentsel dönüşüm projelerimizle binlerce vatandaşımızı hayalindeki eve kavuşturmayı başardık. Yerinde dönüşüm yaparak yenilenen konutlarımızın yanı sıra yeni sosyal alanları da vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Gelişim için dönüşüm şart, diyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz. Her şey Melikgazi’miz için“ dedi.