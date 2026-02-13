Melikgazi Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Hızla Devam Ediyor

Başkan Mustafa Palancıoğlu, ilçede yapılan kentsel dönüşüm projeleri ile sadece binaların yenilenmediğini aynı zamanda yaşam kalitesinin de artırıldığını söyleyerek, “Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı birçok farklı mahallemize yaymış durumdayız. Şu anda Anbar Mahallemizde yeni yaptığımız ihalemiz var. Burada çalışmalarımızın 2. etabı devam ediyor. Kazım Karabekir Mahallemizde 3. etap çalışmamız başladı. 2. etap bitmek üzere. Aynı şekilde Battalgazi (Küçükali) Mahallemizde 2. Etabı da tamamladık, anahtarlarını verdik. Burada 3. etap çalışmalarımız devam ediyor. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde 1. etabı geçen sene tamamlayıp, dairelerimizi teslim etmiştik. Burada da 2. etap çalışmalarımızda binaların ince işine başladık. 3. etap çalışmaları da şu anda belli bir aşamaya geldi. İnşallah bu sene 3. etabın da temelini atmayı arzu ediyoruz. Muhtemelen bu yaz bütün 2. etap projelerimizin dairelerini teslim edeceğiz.” dedi.

Melikgazi’de daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir mahalleler oluşturmak için kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Palancıoğlu şunları dile getirdi:

“Geçen sene başladığımız Aydınlıkevler Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarımıza şimdi 2. etap olarak devam ediyoruz. Sözleşmeleri imzalandı. İnşallah yakın zamanda 2. etaptaki eski binaların yıkım çalışması başlayacak ve temel atma çalışmalarımıza başlayacağız. Kayseri'nin eski girişi olarak bilinen eski terminalin karşısındaki blokları şu anda yıkmaya başladık. Oradaki eski binalarla anlaştık ve çok güzel, konforlu yeni binalar yapmış olacağız. İhalesi yakında ilan edilecek. Bir diğer çalışmamız da Köşk Mahallemizde. Buradaki eski gecekonduları yıkarak, güzel bir yaşam alanı oluşturacağız. Şu ana kadar kentsel dönüşüm kapsamında 7.000'in üzerinde daire yenilenmiş ve hak sahiplerine teslim edilmiş durumda. Bu dairelerin bize kalan kısmını da vatandaşlarımıza faizsiz, taksitli olarak sunuyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşüm ile eski binası olan vatandaşlarımızı rahatlattığımız gibi yeni daireleri de vatandaşlarımıza sunarak; ev sahibi olmasını sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin güven içinde yaşayacağı güvenli ve modern bir ilçe inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Başkan yardımcılarıma, müdürlerime ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”