Melikgazi Belediyesi, kentsel dönüşümde yeni temeli attı

Melikgazi’de bulunan Aydınlıkevler Mahallesinde, 1 blok 72 daire 13 dükkanın bulunacağı kentsel dönüşüm projesi için temel atma töreni düzenlendi. Törene Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

Kentsel dönüşüm projesi hakkında detaylar paylaşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Burada 50-60 senelik yapılar var. Vatandaşlarımız çok talep ediyorlar. Biz de yeni bir uygulama başlattık. Düşük katlılarda bu işi çözmek, kentsel dönüşümü çözmek biraz daha kolay. Ama kat sayısı arttıkça, 4-5-6 kat oldukça veya daha üstüne çıktıkça burada hak sahiplerinin çalışmaya maddi destek sağlaması önemli. Maddi destek sağlandığında bizim tek kaygımız belediyenin bütçesini yormadan, vatandaşı da yormadan maliyet neyse o maliyeti arada paylaşmak. Kayseri'de Büyükşehir Belediyemiz, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, başta olmak üzere tüm belediyelerimiz bu kentsel dönüşüme önem veriyor. Kentsel dönüşüm Çorakçılar için önemli. Kılıçarslan Mahallemiz için önemli. Burada 5 blok 39 daire 11 dükkanı yıktık. Bunun karşılığında 1 blok 72 daire 13 dükkan yapacağız. 84 tane hak sahibimiz var. Yaklaşık 120 milyon TL'lik bir yatırım. Buradan da başkanım sizlerin şahitliğinde ben duyuru yapıyorum. Aydınlıkevler Mahallesi, Kılıçarslan Mahallesi, bunun gibi 3 katlı, 4 katlı mahalleler. Toplanıp geldiklerinde biz anlaşmak için elimizden geleni yaparız” diye konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Her geldiğimde bu mahalle biraz daha yıpranıyor. Bugün Aydınlıkevler Mahallesinde temel atma törenini görmekten gurur duyduğumu belirtmek isterim. Aydınlıkevler, Kılıçaslan ve buna benzer mahalleler, köklü mahallelerimiz. Daha önce bu şehrin mihenk taşı insanlar burada yaşadı” şeklinde konuştu.

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Mustafa Aysal, “Burada 50-60 senelik yapılar vardı. Seçim döneminde vatandaşımızın talebini Belediyemize ilettik. Bugün temel atma töreni için buradayız. İnşallah mahallemiz, diğer evlerimizle burası bir kıvılcım olur” ifadelerini kullandı.