Melikgazi Belediyesi Meclis Toplantısında 17 gündem maddesi karara bağlandı

Melikgazi Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı, Başkan Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 15 asıl 2 ek olmak üzere 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin 8. maddesinde; hayırsever Ali Osman Hatiplioğlu yeni bir anaokulunun yapımı için 4 milyon lira bağışta bulunmasının karşılığında okulun isminin ‘Ali Osman Hatiplioğlu Anaokulu’ olması şartının kabulu oylara sunuldu ve kabul edildi. Başkan Palancıoğlu yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 9-10 milyona mal olacak bir anaokulu yapacağız. Bir hayırseverimiz 4 milyon lira bağışta bulunmak istiyor. Anaokulu konusunda da biz iyi bir yerdeyiz, inşallah bir tane daha anaokulu yapacağız” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

