Melikgazi Belediyesi Mustafa Ulubaş İlkokulu’nun temel atma töreni düzenlendi. Törene Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vali Gökmen Çiçek: "Hem deprem bölgesinde okullarımızın da hasar görmesi, hem de her geçen gün eğitime katılan öğrenci sayısının artması, kentleşmenin hızla gelişmesi sürekli okul ihtiyacını da artırmakta. Ancak bizim bir şansımız var. Bizim şansımız hayırseverlerimiz. Şehirde hayırseverlerinin şehre olan vefası bizim bu sıkıntımızı gidermekte. Kayseri, sürekli vefayla anılan, sürekli başkaları için yaşamayı önemseyen bir şehir” ifadelerini kullandı.



MİLLETVEKİLİ ÖZSOY: “BAŞKAN PALANCIOĞLU’NUN HIZINA YETİŞEMİYORUZ”

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da Başkan Palancıoğlu’nun her hafta bir kurum açtığını belirterek “Biz Mustafa Başkanımızın hızına yetişemiyoruz. Her hafta sağlık ocağı, okul, cami, birçok temel atmalar, açılışlar yapıyoruz. İnşallah bu açılışlar, bu temel atmalar da böylece devam edecek. Buranın da tamamlanıp açılışını hep beraber yapmayı Rabbim bize nasip eder diye dua ediyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN PALANCIOĞLU: ”BU OKULUN YAKŞALIK MALİYETİ 60-70 MİLYON TL”



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise yeni yapılan okul ile öğrencilerin açıkta kalmayacağını belirterek "Aslında buraya okul yapmamızın temel sebebi, Milli Eğitim Müdürümüz de biliyor, Mumcular Okulumuz. Hakikaten çok eski bir okul. Dolayısıyla yeni bir okul yapmamız lazımdı ki Mumcuları taşıyalım, öğrenciler açıkta kalmasın. Burada ilave bir alan olmadığı için imar planını değiştirdik ve okul alanına dönüştürdük. Ve sağ olsun Ulubaş Ailesi, Adnan Ulubaş'a, değerli evladı Mustafa Ulubaş'a teşekkür ediyoruz. Rahmetli babalarının adına, dedesinin adına Mustafa Ulubaş adına okulumuzu inşallah yapılacak. Müteahhidimiz de hakikaten Kayseri'nin en sağlam müteahhitlerinden Alpan İnşaat yapacak. Dolayısıyla gözümüz arkada değil. Buranın yaklaşık 60-70 milyon TL civarında bir maliyeti var. Ama sadece okul yapmakla kalmıyor, gördüğünüz gibi 30 metrelik yolu da burada şu anda açmış durumdayız. İnşaatın bitimiyle birlikte burasını yine Şehitler Caddesi'ne de bağlamış yeni bir aks da ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.

MUHTAR TOSUN: ‘’MELİKGAZİ BELEDİYEMİZİN HİZMETLERİ SAYMAKLA BİTMEZ”

Esentepe Mahalle Muhtarı Necdet Tosun da İlköğretim Okulu'nun Esentepe Mahallesi’ne hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu: “Melikgazi Belediyemizin hizmetleri saymakla bitmez. Kendilerine bu hizmetlerden dolayı şahsım ve Esentepe halkı adına teşekkür ediyorum.”