Melikgazi Belediyesi’nde 32 gündem maddesi karara bağlandı

Melikgazi Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı, Başkan Mustafa Palancıoğlu başkanlığında Belediye Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, 32 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının 20 gündem maddesinde yer alan “Belediyemiz içerisinde yeni açılacak alkollü içki satış ve tüketim yerleri ile ilgili yönetmelikte güncelleştirmeler yapılması” talebi meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesinin ardından Tarım ve Hukuk Komisyonu’na havale edildi. Söz konusu gündem maddesinde yer alan karar ile yeni açılacak alkollü içki satışı yapacak işletmelerin okul, camii, hastane gibi yerlere olan uzaklığı incelenerek yapılan değerlendirmeler sonrası işletmeye ruhsat verilecek. Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından ilgili gündem maddesi yeniden meclis toplantısında karara bağlanacak.

Öte yandan 29. gündem maddesinde yer alan “Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Melikgazi Belediyesi Temel İhtiyaç Tic. ve San. İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesinin artırılması” hususundaki talep görüşülerek karara bağlandı. Söz konusu karar ile Belediyenin mıcır üretimi yapan şirketin sermayesinin artırılması talebi oy birliği ile kabul edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu; "Allah nasip ederse Büyükşehir Belediyemizin ve Kocasinan Belediyesinin mıcır temini yaptığı bölgede inşallah gerekli madenden, ilgili Enerji Bakanlığından ruhsatları aldık. Yolunu açtık. Şimdi mıcır üretimine belediye olarak başlayacağız. Mıcır üretimi bizim açımızdan son derece önemli. Mıcır olmadan asfalt dökemiyoruz. İhaleye çıkıyoruz; bazen istediğimiz malzeme gelmiyor, kalitesi düşük oluyor, ihaleyi iptal ediyoruz. Tekrar bu sefer, bu sefer zaman kaybı oluyor, yazı kaçırıyoruz. O yüzden istediğimiz zaman asfalt dökebilmek için mıcır ocağı fiyat açısından bize çok uygun geliyor.

Tabii konkasör tesisi de önemli. Dolayısıyla ihaleye çıktığımızda bizim İmar A.Ş.'nin ihaleye girmesi ve alabilirse orayı İmar A.Ş.'nin alması ve yürütmesini istiyoruz; sorunlu firmaların girmemesi için. Dolayısıyla İmar A.Ş.'nin ihalelere girebilmesi için de sermayeyi artırmamız gerekiyor. En az 70-100 milyon TL civarında bir konkasör tesisinin yatırımı var” ifadelerini kullandı.