  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi Belediyesi'nde Kalite Yönetiminde Örnek Başarı

Melikgazi Belediyesi'nde Kalite Yönetiminde Örnek Başarı

Melikgazi Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve kurumsal süreçlerini güçlendirmek amacıyla uyguladığı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen dış tetkiki başarıyla tamamladı.

Melikgazi Belediyesi'nde Kalite Yönetiminde Örnek Başarı

Tetkik Süreci 

TSE Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemelerde; süreç yönetimi, performans izleme, dokümantasyon, risk ve fırsatların yönetimi ile vatandaş memnuniyetine yönelik uygulamalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Sıfır Uygunsuzluk 

Tetkik sonucunda Melikgazi Belediyesi’nin ISO 9001:2015 standardının gereklerini tam olarak karşıladığı tespit edildi. Süreç, sıfır uygunsuzlukla tamamlanarak kalite yönetim sistemi uygulamalarında örnek bir başarı ortaya kondu.

Vatandaş Odaklı Yönetim

Kalite yönetim sistemi kapsamında yürütülen çalışmalar, kurumsal hizmet kalitesine önemli katkı sağlıyor. Belediyede sürdürülen uygulamalar; verimlilik, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirmeye dayalı yönetim anlayışını güçlendirerek vatandaş memnuniyetini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Bu gelişme, Melikgazi Belediyesi’nin kalite yönetiminde örnek uygulama olarak gösterilmesini sağladı ve kurumun hizmet anlayışını uluslararası standartlarla uyumlu hale getirdi.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Palancıoğlu: Bu proje tüm Türkiye'ye yayılacak
Başkan Palancıoğlu: Bu proje tüm Türkiye'ye yayılacak
Kocasinan'da Aspir Hasadıyla Dayanışma Güçleniyor
Kocasinan’da Aspir Hasadıyla Dayanışma Güçleniyor
Fatih Bahçesi Yenileniyor: Modern ve Güvenli Yaşam Alanı
Fatih Bahçesi Yenileniyor: Modern ve Güvenli Yaşam Alanı
Yeniden Refah Partisi'nden Enflasyon Tepkisi: 'Rakamlar Milletin Gerçeğini Yansıtmıyor'
Yeniden Refah Partisi’nden Enflasyon Tepkisi: 'Rakamlar Milletin Gerçeğini Yansıtmıyor'
Kayserili Şair Hacı Kısır'a 15 Temmuz Onur Ödülü
Kayserili Şair Hacı Kısır’a 15 Temmuz Onur Ödülü
Kayseri'de 2 katlı binada yangın
Kayseri’de 2 katlı binada yangın
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!