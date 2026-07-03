Melikgazi Belediyesi'nde Kalite Yönetiminde Örnek Başarı
Melikgazi Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve kurumsal süreçlerini güçlendirmek amacıyla uyguladığı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen dış tetkiki başarıyla tamamladı.
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