Melikgazi Belediyesi'nden 2026 TEKNOFEST'e Destek
30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST için geri sayım başladı. Gençliğe verdiği değerle tanınan Melikgazi Belediyesi, 2026 yılında bu etkinliğe 5.000.000 TL'lik malzeme desteği sağlamayı planlıyor.
Melikgazi Belediyesi, gençlerin teknoloji alanında yeteneklerini geliştirmelerine yönelik çeşitli projelerle desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Kayseri’de havacılık tarihinin yeniden yazılması hedefleniyor. Melikgazi Belediyesi, havacılık ve uzay teknolojileri alanında eğitim verecek okullar, teknoloji atölyeleri, kütüphaneler ve sosyal tesislerle gençlerin yanında yer alıyor.
2026 TEKNOFEST'in Şanlıurfa’da gerçekleşeceği belirtilirken, Melikgazi Belediyesi'nin sağladığı destekle gençlerin teknoloji alanında ilerlemeleri ve ülkenin geleceğine katkıda bulunmaları amaçlanıyor. TEKNOFEST 2026'da buluşmak üzere tüm gençlere başarılar dileniyor.