  • Melikgazi Belediyesi'nden Binlerce Aileye Ramazan Desteği

Melikgazi Belediyesi'nden Binlerce Aileye Ramazan Desteği

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

İlçe genelinde yürütülen programlarla binlerce aileye iaşe kolisi ulaştırıldı, ev eşyası desteği sağlandı ve farklı sosyal yardımlar gerçekleştirildi.

Ramazan’da Yoğun Yardım Programı

  • 434 aileye gün boyu evlerinde destek sağlandı.
  • Binlerce aileye iaşe kolisi dağıtıldı.
  • Yaşlılar, engelliler, parçalanmış aileler ve yetim çocuklar için özel destek programları yürütüldü.
  • Ev ihtiyaçları kapsamında halı, yatak, çekyat gibi temel eşyalar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Hayırseverlerle El Ele

Belediye, hayırseverlerin katkılarıyla yardımların kapsamını genişletti. Sessiz sedasız yapılan maddi desteklerle ihtiyaç sahiplerinin evlerine gıda ve eşya yardımları ulaştırıldı.

 

 

Haber Merkezi

İlçelerde Ramazan Etkinlikleri
Milletvekili Ayşe Böhürler Kız Öğrencilerle Sahur Sofrasında Buluştu
Genç davulcular, ramazan geleneğini yaşatıyor
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Zor bir maç olacağını biliyorduk ama 3 puan aldık'
Kayserispor - Antalyaspor: 1-0
16 yaşındaki kayıp kız bulundu
