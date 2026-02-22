Melikgazi Belediyesi'nden Binlerce Aileye Ramazan Desteği
Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.
İlçe genelinde yürütülen programlarla binlerce aileye iaşe kolisi ulaştırıldı, ev eşyası desteği sağlandı ve farklı sosyal yardımlar gerçekleştirildi.
Ramazan’da Yoğun Yardım Programı
- 434 aileye gün boyu evlerinde destek sağlandı.
- Binlerce aileye iaşe kolisi dağıtıldı.
- Yaşlılar, engelliler, parçalanmış aileler ve yetim çocuklar için özel destek programları yürütüldü.
- Ev ihtiyaçları kapsamında halı, yatak, çekyat gibi temel eşyalar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Hayırseverlerle El Ele
Belediye, hayırseverlerin katkılarıyla yardımların kapsamını genişletti. Sessiz sedasız yapılan maddi desteklerle ihtiyaç sahiplerinin evlerine gıda ve eşya yardımları ulaştırıldı.