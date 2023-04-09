Melikgazi Belediyesi'nden Çin Mahallesi'ndeki Çadırkentte iftar beraberliği

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Belediyesi ile Amerika'da yaşayan Türk vatandaşların bir oluşumu olan Diyanet Center of Amerika'nın vermiş oldukları iftar programında depremzede misafirlerle bir araya geldi.

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  • 09.04.2023 15:52
  • Güncelleme: 09.04.2023 16:13
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Melikgazi Belediyesi'nden Çin Mahallesi'ndeki Çadırkentte iftar beraberliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Belediyesi ile Amerika’da yaşayan Türk vatandaşların bir oluşumu olan Diyanet Center of Amerika’nın vermiş oldukları iftar programında depremzede misafirlerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Çinliler ile kurulan Çin Mahallesindeki Çadırkent’te Ramazan’ın kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Mübarek Ramazan ayında da deprem bölgesinde çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Ramazan ayı bize bu güzel duyguları hatırlatıyor. Bu çok özel günlerde de depremzede vatandaşlarımızın yanında bir ve beraberiz. Rabbim bizlere bir daha böyle afetler ve acılar göstermesin. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı ve yapmış olduğumuz ibadetleri kabul etsin. Allah’ın izniyle bu zorlu günleri devlet millet el ele atlatacağız. İnşallah burada ikinci bir konteyner kent kuracağız. İhtiyaç olan tüm çalışmalara belediye olarak destek olacağız. Ayrıca Dulkadiroğlu ilçesinde yaptığımız Yaşam Alanına da her türlü destek olan Amerikalı Türk arkadaşlarıma her türlü katkıları için teşekkür ederim” dedi.

Çadırkent’te yaşayan depremzede çocuklar ise iftar öncesi Melikgazi Belediyesi’nin getirmiş olduğu maskotlar ve palyaçolarla gönüllerince eğlendiler.

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İHA

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