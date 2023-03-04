Melikgazi Belediyesi'nden depremzede öğrencilere ücretsiz LGS ve YKS kursu

Asrın felaketinin ardından depremzedelere her türlü desteği veren Melikgazi Belediyesi, Kayseri'de yaşayacak olan depremzede öğrenciler için ücretsiz hızlandırılmış Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları düzenliyor.

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  • 04.03.2023 10:32
  • Güncelleme: 04.03.2023 10:55
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Melikgazi Belediyesi'nden depremzede öğrencilere ücretsiz LGS ve YKS kursu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Asrın felaketinin ardından depremzedelere her türlü desteği veren Melikgazi Belediyesi, Kayseri’de yaşayacak olan depremzede öğrenciler için ücretsiz hızlandırılmış Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları düzenliyor.

Melikgazi Belediyesi olarak depremin acılarını unutturmak için tüm imkânları seferber ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Deprem felaketini yaşayan çocukların travmalarını atlatmaları için gerek deprem bölgesinde gerekse Kayserimizde tüm imkanları seferber ettik. LGS hazırlık kurslarında 8’inci sınıf öğrencilerine Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilimler, YKS hazırlık kurslarında 12’inci sınıf ve mezunlar için Türkçe, Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersleri verilecek. Depremden etkilenen çocuklarımızın bu süreci kolaylıkla atlatması ve eğitimlerinden geri kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimizin sınavlarda başarılı olması için başlattığımız eğitim seferberliğine, depremzede çocuklarımızı da dahil ettik. Kurslardan faydalanmak isteyen depremzede öğrenciler, Esenyurt ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde kayıt olabilirler. Ya da 252 1665-67 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler” dedi.

İHA

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