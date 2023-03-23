Melikgazi Belediyesi'nden Dulkadiroğlu'na Konteyner Yaşam Alanı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kardeş şehir Dulkadiroğlu ilçesine 65 konteynerden oluşan Melikgazi Belediyesi Yerleşkesinin altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ve en kısa zamanda burada yaşamın başlayacağını söyledi.

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  • 23.03.2023 14:27
  • Güncelleme: 24.03.2023 09:11
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Melikgazi Belediyesi'nden Dulkadiroğlu'na Konteyner Yaşam Alanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kardeş şehir Dulkadiroğlu ilçesine 65 konteynerden oluşan Melikgazi Belediyesi Yerleşkesinin altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ve en kısa zamanda burada yaşamın başlayacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak depremin ilk gününden beri depremzede şehirlere destek olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; "Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla deprem bölgelerinde ilk kalıcı konutların temel atma işlemi yapılacak. Bir sene içerisinde bu konutlar tamamlanacak. Ancak tabii bir yıl uzun bir süre ve bu süre zarfında depremzede kardeşlerimizin en iyi şekilde ev ortamını sağlayacak konteynerden yaşam kentler yapılıyor. Bu çerçevede bizde Melikgazi Belediyesi olarak Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçemiz için bir konteyner kent yapıyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlandı. İnşallah bugün itibariyle konteynerler gitmeye başlayacak ve bir hafta içerisinde kurulumu tamamlanacak. İnşallah 10-15 gün içerisinde de buraya vatandaşlarımızı taşıyacağız. Önceliğimiz özellikle engellisi olan yatalak hastası olan vatandaşlarımız olacak. Dolayısıyla kalıcı konutlar hazır olana kadar burada depremzede vatandaşlarımız hayatlarına devam edecek. Bütün depremzede kardeşlerimize, ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Yeni inşa edeceğimiz bu yaşam alanında yeşil alanından, kütüphanesine, otoparkından, çamaşırhanesine, çay ocağına kadar birçok sosyal alanın yer alacak. Depremzede kardeşlerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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İHA

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