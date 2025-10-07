Melikgazi Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Özel 'Engelsiz Melikgazi' Minibüsü

Minibüs, bedensel engelli bireylerin kamu hastanelerine ulaşımında yaşadıkları zorluklara çözüm sunmayı amaçlıyor. Engelli vatandaşların, hastanelere gitmek veya diğer ihtiyaçlarını karşılamak için belediyeye başvurarak bu hizmetten yararlanabilecekleri belirtildi.

Minibüs, tekerlekli ve akülü araçların rahatça binebilmesi için özel rampalarla donatılmış durumda. Engelli bireylerin hastane ziyaretleri sonrası evlerine güvenle bırakılacağı ifade ediliyor. Bu hizmetin, engelli vatandaşların hastaneye gitme süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.

Hizmetten yararlanmak isteyenlerin, en az iki gün öncesinden 05302539191 nolu WhatsApp hattı veya 2521333 nolu iletişim merkezi aracılığıyla randevu almaları gerektiği vurgulanıyor. Engelli vatandaşların taşınırken yanında mutlaka bir refakatçi bulundurması gerektiği de hatırlatıldı.

‘Engelsiz Melikgazi’ minibüsünün, ilçedeki engelli bireyler için hayırlı olması temenni ediliyor.