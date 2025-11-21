Melikgazi Belediyesi'nden Faizsiz Konut İmkanları: 21 daire satıldı

Melikgazi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen ihalede, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Battalgazi ve Anbar Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında yeni daire satışlarının süreceği duyuruldu. Belediye, kentsel dönüşüm çerçevesinde elde edilen daireleri vade farksız ve fiyat artışı olmadan satışa sunmayı hedefliyor.

Gelecek Projeler

Başkanlık açıklamalarında, Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. Etap çalışmalarının imzalanacağı, 2. Etap çalışmalarının ise 2026 yazında tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca, Kazım Karabekir İkinci Etap projesinde yaklaşık 1000 dairelik inşaatın devam ettiği, Anbar Mahallesi'nde de yeni projelerin hayata geçirileceği vurgulandı.

Ödeme Kolaylıkları

Başkan Palancıoğlu, vatandaşların ev sahibi olmaları için "Kazan Kazan Modeli" ile çeşitli ödeme kolaylıkları sunduklarını ifade etti. %25 peşinat, 36 eşit taksit ve peşin ödemelerde %30 indirim imkanıyla konut alımını teşvik ettiklerini belirtti. İhaleler belirli dönemlerde devam edecek.

Vatandaşlar, sunulan bu imkanlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, Melikgazi Belediyesi'nin konut projelerine olan ilgilerini sürdürmeleri gerektiği mesajını verdiler.