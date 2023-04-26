Melikgazi Belediyesi'nden Fatih Mahallesi'ne yeni bir cami

Melikgazi Belediyesi ve hayırseverler işbirliği ile Mimarsinan Fatih Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Ertuğrul Gazi Camii'nin Tanıtım Töreni' gerçekleştirilecek.

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  • 26.04.2023 15:20
  • Güncelleme: 26.04.2023 15:41
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Melikgazi Belediyesi'nden Fatih Mahallesi'ne yeni bir cami
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi ve hayırseverler işbirliği ile Mimarsinan Fatih Mahallesi’nde yapımı tamamlanan “Ertuğrul Gazi Camii’nin Tanıtım Töreni” gerçekleştirilecek.

Ertuğrul Gazi Camii’nin 28 Nisan Cuma günü saat 13.30’da tanıtım töreni yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mimarsinan Fatih Mahallesi’nde bir hayırseverimiz ile güzel bir hizmeti daha hayata geçirdik. İlçemizde birçok eksik giderildi. Ben değil biz kültürü ile yatırım ve hizmetleri yapıyor ve hep beraber hizmete sunuyoruz. Şehrimiz büyüyor ve ihtiyaçlarda giderek artıyor. 2022 yılı temel atmalar yılı olacak, 2023 yılı ise açılışlar yılı olacak, demiştik. Tamamladığımız projelerimizi bir bir açmaya başlıyoruz. Melikgazi’de sadece cami değil okul ve sağlık ocağı gibi ihtiyaçları da programımız dahilinde hızlıca gideriyoruz. Kayseri belediyeciliği diğer şehirlere örnek olacak çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor. El ele vererek birçok ilde yapılamayan işleri yapıyoruz. Caminin yapımında emeği geçen hayırseverimize çok teşekkür ederim. Rabbim, böyle güzel insanların sayılarını artırsın. Cuma günü saat 13.30’da yapacağımız tanıtım törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.

İHA

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