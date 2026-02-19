Melikgazi Belediyesi'nden Fırınlara Ramazan Denetimi

Denetimlerin amacı, Ramazan sofralarına ulaşan ekmekler ve Ramazan pidelerinin sağlık ve hijyen kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlamak olarak belirlendi. Belediyenin öncelikli hedeflerinden biri halk sağlığını korumak. Bu kapsamda, özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezleri olan ekmek, Ramazan pidesi ve unlu mamullerin üretim standartlarının sürdürülebilirliğine odaklanıldı.

Denetimlerde, fırınların üretim alanları, kullanılan ekipmanların temizliği ve uygunluğu, personelin hijyen kurallarına uyumu ve satışa sunulan ürünlerin gramajı ile mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ramazan ayı boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. Ayrıca, ilçede faaliyet gösteren esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temenni edildi.