  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi Belediyesi'nden Geleceğin Sanatçıları için Yetenek Kursu

Melikgazi Belediyesi'nden Geleceğin Sanatçıları için Yetenek Kursu

Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor.

Melikgazi Belediyesi'nden Geleceğin Sanatçıları için Yetenek Kursu

İlçenin kültür ve sanat merkezi olan Sanat Melikgazi’de düzenlenecek olan kurs, hafta içi her gün olmak üzere toplam 2 ay sürecek yoğunlaştırılmış bir eğitim programı sunuyor. Sınav öncesi eksiklerini tamamlamak ve yeteneklerini profesyonel eğitmenler eşliğinde geliştirmek isteyen sanatseverler için son başvuru tarihi 3 Temmuz Cuma.

Kontenjan sınırlı, ücretli kurslara katılım sağlamak için kursiyerler, 0352 252 13 00 numaralı hattan veya  https://mgazi.li/859a65 linkine tıklayarak başvuru yapabiliyorlar. 

Başkan Palancıoğlu: “Sanatı ve Gençliği Desteklemeye Devam Ediyoruz”

Eğitime, sanata ve gençliğe yönelik projeleriyle dikkat çeken Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeteneğini mesleğe dönüştürmek isteyen tüm gençleri kursa davet ederek şunları söyledi:

“Eğitim, sanat ve kültür adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeteneğini ustalaştırmak ve hayalindeki okulu kazanmak isteyen sanatseverlerimiz için çok özel bir hazırlık kursunu hayata geçiriyoruz. İnsanı da toplumu da güzelleştiren en önemli unsurlardan biri sanattır; sanat, özel yeteneklerin elinde daha da değer kazanıyor. Yeteneğini geliştirip geleceğini sanatla şekillendirmek isteyen tüm gençlerimizi Sanat Melikgazi’ye bekliyoruz."

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'tan Bosna Hersek'e Gönül Köprüsü
Talas’tan Bosna Hersek’e Gönül Köprüsü
KAYMEK'ten TYT-LGS-YDS Yaz Kursları
KAYMEK'ten TYT-LGS-YDS Yaz Kursları
Sahabiye'de 3. Etap Uzlaşma Görüşmeleri Başladı
Sahabiye’de 3. Etap Uzlaşma Görüşmeleri Başladı
Göz Tembelliğine 'Oyun Gibi' Teknolojik Çözüm
Göz Tembelliğine 'Oyun Gibi' Teknolojik Çözüm
İncesu Kırsalına 17.5 milyon Liralık Sıcak Asfalt
İncesu Kırsalına 17.5 milyon Liralık Sıcak Asfalt
Mayıs Ayında Kayseri'den 303 Milyon Dolar İhracat Gerçekleştirildi
Mayıs Ayında Kayseri’den 303 Milyon Dolar İhracat Gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!