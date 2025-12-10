  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi Belediyesi'nden Hisarcık Mahallesi'ne Yeni Yol Çalışmaları

Melikgazi Belediyesi'nden Hisarcık Mahallesi'ne Yeni Yol Çalışmaları

İlçedeki ulaşım ağını akıcı, konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışan Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Mahallesi'nde sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Melikgazi Belediyesi'nden Hisarcık Mahallesi'ne Yeni Yol Çalışmaları

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki ulaşım ağını daha akıcı, konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla Hisarcık Mahallesi’nde sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarını başarıyla tamamladı. Bu çalışmalar, bölgedeki ulaşım kalitesini artırarak, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni yolların açılmasıyla birlikte, hem araç trafiği hem de yaya geçişleri için daha güvenli bir ortam sağlanmış oldu. Melikgazi Belediyesi, bu tür projelerle ilçenin altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Malatya Yolunda tıra arkadan çarpan araçta 3 kişi öldü
Malatya Yolunda tıra arkadan çarpan araçta 3 kişi öldü
SP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Özçelik, 'İnsan haklarını korumak insani bir zorunluluktur'
SP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Özçelik, “İnsan haklarını korumak insani bir zorunluluktur”
Kayseri Barosu: 'Kentimizde kadınların yaşam hakkının korunmasına ilişkin ciddi ve kabul edilemez sorunlar var'
Kayseri Barosu: “Kentimizde kadınların yaşam hakkının korunmasına ilişkin ciddi ve kabul edilemez sorunlar var”
948 hakim ve savcının görev yeri değişti
948 hakim ve savcının görev yeri değişti
Yeşilhisar'da 'Ailem Benim Her Şeyim' konulu seminer düzenlendi
Yeşilhisar’da ‘Ailem Benim Her Şeyim’ konulu seminer düzenlendi
İnşaat maliyet endeksi yüzde 22 arttı
İnşaat maliyet endeksi yüzde 22 arttı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!