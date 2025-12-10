Melikgazi Belediyesi'nden Hisarcık Mahallesi'ne Yeni Yol Çalışmaları

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki ulaşım ağını daha akıcı, konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla Hisarcık Mahallesi’nde sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarını başarıyla tamamladı. Bu çalışmalar, bölgedeki ulaşım kalitesini artırarak, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni yolların açılmasıyla birlikte, hem araç trafiği hem de yaya geçişleri için daha güvenli bir ortam sağlanmış oldu. Melikgazi Belediyesi, bu tür projelerle ilçenin altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.