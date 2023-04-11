Melikgazi Belediyesi'nden işyeri almak isteyenlere yatırım fırsatı

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir ve Battalgazi Mahallesinde bulunan 6 adet işyerini düzenlenecek ihale ile satışa sunacak.

PAYLAŞ
  • 11.04.2023 12:41
  • Güncelleme: 12.04.2023 09:05
  • 25
Melikgazi Belediyesi'nden işyeri almak isteyenlere yatırım fırsatı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir ve Battalgazi Mahallesinde bulunan 6 adet işyerini düzenlenecek ihale ile satışa sunacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ihale ile yapılacak 6 adet satılık işyerlerinin büyük bir fırsat olduğunu hatırlatarak, “Kazım Karabekir ve Battalgazi Mahalle’mizde mülkiyeti belediyemize ait olan 6 adet işyerlerinin ihale ile satışı gerçekleştireceğiz. Battalgazi Mahallesinde bulunan 3 işyerimizin büyüklüğü 87, 95, 116 metrekare. Kazım Karabekir Mahallemizde bulunan 3 dükkânımızın ise büyüklüğü 85, 91, 316 metrekare. Gelişen ve büyüyen ilçemiz her geçen gün değerleniyor. Kazım Karabekir ve Battalgazi Mahallemizde yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarımızla yenilendi. Çevresinde yaptığımız okul, cami, sağlık ocağı, yollar parklar gibi hizmetlerle çok daha güzel hale geldi. İlçeye yatırım yapan herkes kazançlı çıkacaktır. 19 Nisan Çarşamba günü saat 10:00’da Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştireceğimiz ihalemize işyeri sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekleriz. İhalelerden elde ettiğimiz gelir Melikgazi’mizin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Melikgazi sakinlerine hem de işyerlerini alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
AK Parti İl Başkanlığına vekaleten Fatih Üzüm atandı

AK Parti İl Başkanlığına vekaleten Fatih Üzüm atandı

Türkiye'nin en genç tıp doçenti

Türkiye’nin en genç tıp doçenti

Baki Ersoy'dan 500 soba ve 5000 iaşe paketi yardımı

Baki Ersoy'dan 500 soba ve 5000 iaşe paketi yardımı

Başkan Yalçın, depremde görev yapan personelini ödüllendirdi

Başkan Yalçın, depremde görev yapan personelini ödüllendirdi

İyi Parti Kayseri'de Havlu Attı

İyi Parti Kayseri'de Havlu Attı

Yüksekten düşen genç yaşamını yitirdi

Yüksekten düşen genç yaşamını yitirdi

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

4
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

5
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

6
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç: 'Yaraları sarmak için canla başla çalışıyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Yaraları sarmak için canla başla çalışıyoruz'

Ak Partili vekil adayları Cumhurbaşkanlığı iftarında bir araya geldi

Ak Partili vekil adayları Cumhurbaşkanlığı iftarında bir araya geldi

DAHA FAZLA
Sahabiye Pazaryeri'nde sona gelindi

Sahabiye Pazaryeri'nde sona gelindi

'Kayseri, Hızlı Tren Konusundaki Bahtsızlığını Osmanlı Dönemi'nde de Yaşadı'

‘Kayseri, Hızlı Tren Konusundaki Bahtsızlığını Osmanlı Dönemi’nde de Yaşadı’

Kayserispor ilk 5'i zorluyor

Kayserispor ilk 5'i zorluyor

Husumetlisini evinde tabancayla vurup kaçtı

Husumetlisini evinde tabancayla vurup kaçtı

OSB'nin lüks iftarında deprem ve depremzede konuşuldu

OSB'nin lüks iftarında deprem ve depremzede konuşuldu