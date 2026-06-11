Melikgazi Belediyesi'nden Kazandıran Yatırım Fırsatı!

Daire, villa ve iş yeri satılacak…

Vatandaşları yüzde 25 peşinat, 36 ay eşit taksit ve peşin ödemede yüzde 30 indirim imkânı ile faizsiz şekilde villa, konut, iş yeri sahibi yapacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemiz her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Her alanda birçok projeyi hizmete kazandırdık. Özellikle Melikgazi’mize kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile konforlu, daha modern, daha yaşanabilir, daha rahat, daha sağlıklı bir yaşam kazandırmaya devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızı güvenle ev ve işyeri sahibi yapıyoruz. Yine bu kapsamda mülkiyeti belediyemize ait olan Eğribucak Mahallesinde 3 adet villa, Yıldırım Beyazıt ve Battalgazi (Küçükali) Mahallelerinde 22 adet oturmaya hazır daire ve Anbar Mahallesi’nde 3 adet iş yeri için açık ihale düzenleyeceğiz. 16 Haziran Salı günü saat 14.30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'muzda yapacağımız ihalemize katılmak isteyen herkesi bekleriz. Yapmış olduğumuz ihaleden elde ettiğimiz gelir hem belediye bütçemize kaynak oluşturuyor hem de ilçedeki nitelikli yapılaşmayı hızlandırıyor. Elde edilen gelirler yine Melikgazi halkımıza hizmet olarak geri dönüyor. Şimdiden taşınmazlarımızı alacak olan vatandaşlarımıza yeni yatırımlarının hayırlı olmasını dilerim.” dedi.