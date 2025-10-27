Melikgazi Belediyesi'nden Mobil Sıfır Atık Eğitimi

Eğitimler, Melikgazi Anaokulu ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerine yönelik gerçekleştiriliyor. Öğrencilere, geri dönüşümün kavranması ve uygulanması konularında bilgi aktarılıyor ve Melikgazi Belediyesi’nin sıfır atık projeleri hakkında detaylar sunuluyor.

Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla okullara giderek eğitim veriyor. Özellikle kırsal mahallelerdeki okullarda da bu eğitimlerin yapılacağı belirtiliyor. Eğitimler sırasında, öğrencilere görsel materyallerle geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgi veriliyor. Ayrıca, öğrencilerin evlerinden getirdiği atıklar toplanarak geri dönüşüme destek veren anaokulu öğrencilerine ödüller veriliyor.

Bu eğitim faaliyetleri, bireylerin atıklarını doğru bir şekilde ayırmasının ve geri dönüşüme kazandırmasının önemini vurguluyor. Sıfır atık hedefinin, doğaya, insana ve ekonomiye zarar vermeden sürdürülebilir bir yaşam kurmayı amaçladığı ifade ediliyor. Eğitimler ve sıfır atık çalışmaları, gelecekte de devam edecek.