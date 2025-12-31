Melikgazi Belediyesi'nden Örnek Davranış: Gazze'ye Yardım Tırı

Uğurlama Töreni

Yardım tırının uğurlanmasında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gazze'deki duruma dikkat çekerek, "Mimar Sinan OSB'deyiz. Maalesef Gazze'de yaşanan drama hepimiz şahitlik ediyoruz. İsrail'in zulmü ile birçok kardeşimiz can verdi, topraklarından oldu. Bizler de dua etmenin haricinde elimizden geleni yapmanın mücadelesini veriyoruz." dedi.

Yardım Malzemeleri

Başkan Palancıoğlu, tırın içeriği hakkında bilgi vererek, "Cenab-ı Allah daha çok yardımın oraya ulaşmasını nasip etsin. Meclis üyemiz Ali Mazıcıoğlu Bey'e teşekkür ederiz. İHH vasıtasıyla buradan göndereceğimiz yardımlar Mersin limanından Mısır'a, oradan da Gazze'ye ulaşacak. İçinde battaniye, yatak, yorgan, yastık gibi çeşitli ihtiyaç malzemeleri var. Bu yardım başlangıç. İnşallah peyderpey önümüzdeki hafta da yardımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Teşekkürler

Palancıoğlu, yardım malzemelerinin depolanmasında destek veren Fazlıoğlu ailesine ve İlçe Müftüsü Sayın Alim Yaya Bey’e de teşekkür etti. Ayrıca, "Şuanda hava her ne kadar güneşli olsa da, dondurucu soğuk bir hava var. Yokluk içindeler. Dolayısıyla onların derdiyle dertlenmemiz son derece önemli." şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediyesi'nin bu anlamlı yardımı, bölgedeki zor koşullarda yaşayan insanlara umut olmayı hedefliyor. Başkan Palancıoğlu, "Cenab-ı Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Oradaki kardeşlerimizin de bir an önce rahata kavuşmasını nasip etsin." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu tür insani yardımlar, toplumun dayanışma ruhunu güçlendirirken, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine de bir nebze olsun destek olmayı amaçlıyor.