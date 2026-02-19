  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi Belediyesi'nden Ramazan'a Dijital Asistanlı karşılama

Melikgazi Belediyesi'nden Ramazan'a Dijital Asistanlı karşılama

Melikgazi Belediyesi, Ramazan ayını yapay zeka destekli dijital asistanı MEGA ile karşılıyor. MEGA, 'İftara kaç dakika kaldı? Bugün iftara ne pişirsem?' gibi sorulara anında yanıt veriyor.

Melikgazi Belediyesi'nden Ramazan'a Dijital Asistanlı karşılama

Melikgazi Belediyesi, Ramazan ayını yapay zeka destekli dijital asistanı MEGA ile karşılıyor.  Vatandaşların, Ramazan ayına dair soru işaretlerini hızla cevaplayan MEGA’ya, 0530 253 91 91 / 0352 252 13 33 numaralı telefonlardan günün her saati ulaşabilecek. Dijital asistan MEGA, ‘Sahur vakti yaklaşıyor mu? İftara kaç dakika kaldı? Bugün iftara ne pişirsem?’ gibi soruları ve daha fazlasını yanıtlamak için 7/24 hizmet veriyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!