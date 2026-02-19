Melikgazi Belediyesi'nden Ramazan'a Dijital Asistanlı karşılama

Melikgazi Belediyesi, Ramazan ayını yapay zeka destekli dijital asistanı MEGA ile karşılıyor. Vatandaşların, Ramazan ayına dair soru işaretlerini hızla cevaplayan MEGA’ya, 0530 253 91 91 / 0352 252 13 33 numaralı telefonlardan günün her saati ulaşabilecek. Dijital asistan MEGA, ‘Sahur vakti yaklaşıyor mu? İftara kaç dakika kaldı? Bugün iftara ne pişirsem?’ gibi soruları ve daha fazlasını yanıtlamak için 7/24 hizmet veriyor.