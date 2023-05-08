Melikgazi Belediyesi'nden satılık villa ve villa arsası ihalesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan Eğribucak Mahallesi'nde bulunan villa arsası ve Erenköy, Altınoluk, Güzelköy, Akkaya, Kıranardı, Bağpınar, Hisarcık, Becen Mahallesinde ihale ile villa arsası ve 1 adet villanın satışının yapılacağını söyledi.

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  • 08.05.2023 12:39
  • Güncelleme: 08.05.2023 12:51
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Melikgazi Belediyesi'nden satılık villa ve villa arsası ihalesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan Eğribucak Mahallesi’nde bulunan villa arsası ve Erenköy, Altınoluk, Güzelköy, Akkaya, Kıranardı, Bağpınar, Hisarcık, Becen Mahallesinde ihale ile villa arsası ve 1 adet villanın satışının yapılacağını söyledi.

9 Mayıs Salı günü saat 13.30 ve 14.30’da iki ayrı ihale yapılacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde yeni yaptığımız projelerimizle beraber değişim, dönüşüm büyük oranda fark ediliyor. O yüzden Melikgazi’ye yatırım yapan herkesin kazançlı çıkar. Melikgazi’mizi daha iyi yerlere getirmek için tüm ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz. Bu kapsamda mülkiyeti belediyemize ait villa arsalarını ve bir adet villayı ihale ile satışa çıkacağız. Mülkiyeti belediyeye ait olan Eğribucak Mahallesi’nde bulunan villa arsası ve Erenköy, Altınoluk, Güzelköy, Akkaya, Kıranardı, Bağpınar, Hisarcık, Becen Mahallesinde ihale ile villa arsası ve 1 adet villa satışı için belediyemize bekleriz. Eğribucak Mahallesindeki 10 bin 392 bin metrekare parselli villa arsasının satışı 9 Mayıs Salı günü saat 13.30’da, villa arsalarının ve 1 adet villanın satışı ise yine aynı gün saat 14.30 yapılacaktır. İhalelerden elde ettiğimiz gelir Melikgazili hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Taşınmazları alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İHA

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