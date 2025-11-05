  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi Belediyesi'nden Sonbahar Temizlik Seferberliği

Melikgazi Belediyesi'nden Sonbahar Temizlik Seferberliği

Melikgazi Belediyesi, 58 mahallede başlattığı sonbahar temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belirlenen programa göre tüm sokak ve caddelerde kapsamlı temizlik yapılıyor.

Melikgazi Belediyesi'nden Sonbahar Temizlik Seferberliği

Belediye ekipleri, günlük olarak yaklaşık 700 kilometre yol süpürerek, çevre temizliğine büyük katkı sağlıyor. Temizlik çalışmaları, mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde yürütülüyor ve her bir mahallede detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, tankerlerle sokakları yıkıyor, çöpleri topluyor ve yolları süpürüyor. Ayrıca, kurumuş otlar da temizleniyor ve geri dönüşüm atıkları toplanıyor. Sonbahar temizlik çalışmaları kapsamında 15 mahallede toplu temizlik etkinlikleri düzenleniyor.

Belediyenin bütçesinin önemli bir kısmı temizlik hizmetlerine ayrılıyor. Vatandaşlardan çevre temizliğine dikkat etmeleri ve çöpleri çöp konteynerlerine atmaları konusunda hassasiyet göstermeleri isteniyor. Melikgazi'nin daha temiz bir çevreye sahip olması için tüm personel özveriyle çalışmaya devam ediyor. Yapılan tüm temizlik çalışmalarının ilçeye hayırlı olması temenni ediliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Kirayı elden ödeyen de alanda ceza yer'
"Kirayı elden ödeyen de alanda ceza yer"
Başkan Yalçın'a 'Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü'
Başkan Yalçın’a 'Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü'
Genç doktor adayları önlüklerini törenle giydi
Genç doktor adayları önlüklerini törenle giydi
Kartal Kavşağı Projesi İçin İhale Süreci Başlıyor
Kartal Kavşağı Projesi İçin İhale Süreci Başlıyor
Başkan Arıkan, 'İktidar, medyayı sansürle kontrol altında tutuyor'
Başkan Arıkan, “İktidar, medyayı sansürle kontrol altında tutuyor”
ERÜ URAP 2025–2026 Türkiye sıralamasında yerini aldı
ERÜ URAP 2025–2026 Türkiye sıralamasında yerini aldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!