Melikgazi Belediyesi'nden Sonbahar Temizlik Seferberliği

Belediye ekipleri, günlük olarak yaklaşık 700 kilometre yol süpürerek, çevre temizliğine büyük katkı sağlıyor. Temizlik çalışmaları, mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde yürütülüyor ve her bir mahallede detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, tankerlerle sokakları yıkıyor, çöpleri topluyor ve yolları süpürüyor. Ayrıca, kurumuş otlar da temizleniyor ve geri dönüşüm atıkları toplanıyor. Sonbahar temizlik çalışmaları kapsamında 15 mahallede toplu temizlik etkinlikleri düzenleniyor.

Belediyenin bütçesinin önemli bir kısmı temizlik hizmetlerine ayrılıyor. Vatandaşlardan çevre temizliğine dikkat etmeleri ve çöpleri çöp konteynerlerine atmaları konusunda hassasiyet göstermeleri isteniyor. Melikgazi'nin daha temiz bir çevreye sahip olması için tüm personel özveriyle çalışmaya devam ediyor. Yapılan tüm temizlik çalışmalarının ilçeye hayırlı olması temenni ediliyor.