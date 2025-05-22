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  • Melikgazi Belediyesi'nden Vatandaşlara Müjde: Faizsiz ve Peşinatsız Ev Sahibi Olma İmkanı

Melikgazi Belediyesi'nden Vatandaşlara Müjde: Faizsiz ve Peşinatsız Ev Sahibi Olma İmkanı

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek amacıyla 'Kazan Kazan Modeli' ile yeni bir fırsat sunuyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde belediyeye ait 23 konut, 29 Mayıs Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleşecek açık ihale ile satışa çıkıyor.

Melikgazi Belediyesi'nden Vatandaşlara Müjde: Faizsiz ve Peşinatsız Ev Sahibi Olma İmkanı

Başkan Palancıoğlu: “Fırsat Üstüne Fırsat Sağlıyoruz!”

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, konut sahibi olmak isteyenlere özel finansman modelleriyle hizmet verdiklerini belirtti. Palancıoğlu, “Sıfır faizli, %25 peşinat ve 36 ay eşit taksit imkanıyla vatandaşlarımıza uygun koşullarda konut sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Bankalara müracaat etmeden ve kredi riskine girmeden, fiyat artışlarından etkilenmeden, vatandaşlarımız rahatlıkla evlerine kavuşabilirler,” dedi.

İhale ve Detaylar

Daireler 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle tamamlanmış durumda. Peşinat ödemesi yapanlar %30 indirim kazanırken, %25 peşinat ödeyenler kalan tutarı faizsiz, tefe-tüfeden etkilenmeden 36 ayda eşit taksitlerle ödeyerek yeni yuvalarına kavuşabilecekler. Daireler, Dr. Sami İpek Bulvarı’nda, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunuyor. Daha fazla bilgi ve ihale detayları için resmi siteye göz atabilirsiniz: İhale Linki

Vatandaşlar, bu büyük fırsatı kaçırmamak için yerlerini ayırtabilir, hayallerindeki evi uygun koşullarla sahip olma şansını yakalayabilirler. Başkan Palancıoğlu, tüm hemşerilerini ihaleye katılmaya çağırarak, “Sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaşam için bu fırsatı değerlendirin,” dedi.

Haber Merkezi

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