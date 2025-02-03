Melikgazi Belediyesi'nden yeni bir Akıl Küpü Kütüphanesi açılışı

Gençlere ve geleceğe yönelik projelere büyük önem veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Akıl Küpü Kütüphaneleri ile eğitime verdikleri desteğin altını çizdi. Başkan Palancıoğlu, "Akıl Küpü Kütüphanemizi ilk defa bir okulda açıyoruz. 50. Yıl Dedeman Okulu'nu yeni yerine, yani Hulusi Akar Bulvarı'na taşımıştık. Bu başarıya bir katkı sağlamak için Akıl Küpü Kütüphanemizi açtık. Milli Eğitim camiasına, çocuklarımıza hayırlı olsun. Allah gençlerimizin geleceğini güzel eylesin," şeklinde konuştu.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise, eğitim ve öğretimin nezaketine uygun olarak ikinci kanaat döneminin Akıl Küpü Kütüphanesi açılışıyla yapılmasının önemine dikkat çekti ve hayırlı olsun dileklerini iletti. KİMDER Başkanı Hacı Ali Çakıcı da, Melikgazi’ye kazandırılan okullar ve kütüphaneler için Başkan Palancıoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kayseri ve Melikgazi’de öğrencilerin nitelikli eğitim almaları için yapılan akademiler, kütüphaneler ve kurslarla ilgili önemli çalışmalara değindi. Arısoy, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ikinci yarısının hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kayseri’mizde ve özellikle Melikgazi’mizde Milli Eğitim Bakanlığımızın, Valiliğimizin, Melikgazi Belediyemizin ve hayırseverlerimizin katkılarıyla derslik konusunda ciddi aşamalar kaydedilmiştir. Aynı zamanda öğrencimizin nitelikli eğitim ve öğretim almaları konusunda da akademiler, kütüphaneler ve kurslar bakımından önemli çalışmalar görülmekte. Emeği geçen herkese teşekkür ederim," dedi.

Kütüphane açılışı, katılımcıların yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle gerçekleştirildi, öğrenciler ve öğretmenler yeni kütüphanenin tadını çıkarmaya başladı.