Melikgazi Belediyesi'nin Kurban Pazar Yerleri Hazır

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi arkasında kurulan Pazar yerini ziyaret ederek esnaflara kolaylıklar diledi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi için tüm vatandaşları Mimarsinan Kurban Pazarı ve Kesimhaneye beklediklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "4 yıl önce 100 bin metrekare alanda hayata geçirdiğimiz Mimarsinan Kurban pazarı ve kesimhanemizde tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Bülent Saklav ve ekibiyle birlikte yapılan hazırlıkları inceleyerek esnafımızla bir araya geldik. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları devam ediyor. Kesimhanemizde kurban kesmek için rezervasyon yaptıranlar var. Burada büyükbaş hayvan kesimi ve 50 adet de küçükbaş hayvan kesim yerimiz mevcut. Vatandaşlarımız burada huzur ve sağlıkla kurban ibadetini yerine getiriyorlar. Öncelikle Tarım İl Müdürümüze, ekibine, mesai arkadaşlarıma emekleri ve çalışmaları için teşekkür ederim. Kurbanlık satışı yapan kardeşlerimize de Rabbim hayırlı bol kazanç nasip etsin." dedi

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, "Böylesine organize ve planlı bir kurban pazarı için Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ederim. Esnafımız burada rahatlıkla kurbanını satıyor, vatandaşlarımız da rahatlıkla alabiliyor. Biz de vatandaşlarımız sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirsin diye 183 veteriner hekimle sahada olacağız. Hayvanların küpesi, sağlığı, gebeliği gibi durumlar için denetimlerimiz devam edecek. Ben de yaklaşan Kurban Bayramı'nızı tebrik ederim." diye konuştu.