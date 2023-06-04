Melikgazi Belediyesi pazar yerlerinde bakım onarım yapıyor

Melikgazi Belediyesi, vatandaşlara ve esnaflara daha konforlu bir alışveriş imknı sunmak amacıyla pazar yerlerinde bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapıyor.

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  • 04.06.2023 12:46
  • Güncelleme: 04.06.2023 16:10
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Melikgazi Belediyesi pazar yerlerinde bakım onarım yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, vatandaşlara ve esnaflara daha konforlu bir alışveriş imkânı sunmak amacıyla pazar yerlerinde bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapıyor.

Melikgazi Belediyesi, pazar yerlerinin çizgilerini yenileyerek pazar esnafının tezgâhlarını tertip ve düzen içinde açmaları sağlanıyor. Pazar yerlerinde temizliğe ve bakıma dikkat ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde nitelikli pazar yeri sayılarını artıyoruz. Pazar yerindeki esnafımıza da destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlçedeki semt pazarlarında bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına devam ediyoruz. Semt pazarlarını daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını yürüten ekiplerimiz pazar yerlerinde vatandaşlarımızın huzur içinde rahatlıkla alışverişlerini yapabilmeleri adına pazar esnaflarının tezgâh çizgilerini yeniliyor. Yine pazar yerlerinde duvarlara yazılan yazılar silinmekte; pazar içinde bozulan, yıpranan yerlerin tamir ve bakımı yapılmaktadır. Bu sayede tüm vatandaşlarımızın huzur içinde rahatlıkla alış veriş yapmalarını sağlamak istiyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür eder, tüm pazar esnafımıza bereketli kazançlar dilerim” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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Melikgazi Belediyesi pazar yerlerinde bakım onarım yapıyor

Melikgazi Belediyesi pazar yerlerinde bakım onarım yapıyor

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