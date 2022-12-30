Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Çalışanlarına her fırsatta iş sağlığı ve güvenliğinin önemini anlatan Melikgazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programları çerçevesinde belediye personellerine İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

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  • 30.12.2022 11:10
  • Güncelleme: 30.12.2022 11:26
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Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çalışanlarına her fırsatta iş sağlığı ve güvenliğinin önemini anlatan Melikgazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programları çerçevesinde belediye personellerine İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

Çalışma arkadaşlarının sağlığı ve güvenliği için bu eğitimi başlattığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sağlık ve güvenlik açısından personelimizin alması gereken eğitimlere önem veriyoruz. Hem belediye personelimizi hem de sahada çalışan teknik personelimizi iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirler konusunda da bilgilendirdik. İnşallah bu eğitimle iş kazalarının önüne geçeceğiz. Her işin kendine ait alınması gereken önlemleri var bu önemler sayesinde kaza oranı azalıyor. Bu eğitimler dışında çalışma arkadaşlarımızın da dikkat etmesi ve yaptığı işe göre hareket etmesi çok önemli bir durum. Bu sayede oluşabilecek risk ve kazanın önüne geçebilinir. Bu eğitimle iş güvenliğinin ne kadar ciddi bir konu olunduğunun farkına varılıyor. İnşallah başlatılan bu eğitim çalışma arkadaşlarımız için faydalı ve eğitici olmuştur. Cenab-ı Allah hiç kimsenin başına sağlığından edecek bir durumla karşılaştırmasın. Eğitimde emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi