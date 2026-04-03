  • Melikgazi Belediyesi Personeline Kurumsal Aidiyet Eğitimi

Melikgazi Belediyesi Personeline Kurumsal Aidiyet Eğitimi

Melikgazi Belediyesi hizmet içi eğitim kalitesini artırmak ve personelin gelişimini desteklemek amacıyla 'Kurumsal Aidiyet Eğitimi' verildi.

Melikgazi Belediyesi Personeline Kurumsal Aidiyet Eğitimi

Melikgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim kapsamında düzenlenen eğitim, Kayseri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Derya Kaman tarafından verildi. 

Melikgazililere daha etkin hizmet sağlamak amacıyla, belediye personeline verilen eğitimlerin önemine değinen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Çalışma arkadaşlarımız, belediyemizi vatandaşlarımıza temsil eden gülen yüzlerimiz. Vatandaşlarımızın istek ve önerilerine çözüm bulunması, kaliteli hizmet sağlanması, memnuniyet oranının yüksek olması, güler yüzlü ve eğitimli personellerimizle mümkün. Bu kapsamda çalışanlarımızın belediyemizin vizyonuyla ve değerleriyle bütünleşmesini sağlayan, motivasyonlarını artıran eğitimlere katılmaları önem arz ediyor. İşini seven, kurumumu benimseyen çalışma arkadaşlarımız, şüphesiz etkin ve kaliteli hizmet noktasında liderlik edeceklerdir. Eğitmenimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Melikgazi için birlikle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. 

Bakmadan Geçme

Doğum izni süresi uzatılıyor
Doğum izni süresi uzatılıyor
Genç Birlik Kayseri Şubesi'nden 'Tecrübeden Liderliğe' söyleşisi
Genç Birlik Kayseri Şubesi'nden “Tecrübeden Liderliğe” söyleşisi
Kayseri'de otomobilin devrildiği kaza kamerada
Kayseri'de otomobilin devrildiği kaza kamerada
Et Fiyatlarında Manipülasyon Soruşturması: Kayseri'den 2 Tutuklama
Et Fiyatlarında Manipülasyon Soruşturması: Kayseri’den 2 Tutuklama
Kayseri'den Filistin için Vicdan Çağrısı: 'Zulme Karşı Susmayacağız'
Kayseri’den Filistin için Vicdan Çağrısı: “Zulme Karşı Susmayacağız”
Nalçık Bulvarı'nda kaza: 6 yaralı
Nalçık Bulvarı’nda kaza: 6 yaralı
