Melikgazi Belediyesi Personeline Protokol Eğitimi

Melikgazi Belediyesi personeline hizmet içi eğitim programı kapsamında 'Protokol ve Davranış Kuralları' eğitimi verildi.

Melikgazi Belediyesi Personeline Protokol Eğitimi

2025 yılı eğitim planı dahilinde Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çağatay Engür tarafından verilen eğitim Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.

Melikgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personelin mesleki ve kişisel yetkinlerini artırmayı hedefleyen hizmet içi eğitime katılım yoğundu.

Öğretim Görevlisi Çağatay Engür, yazışma, davranış, karşılama, ağırlama, selamlaşma, kişisel imaj, protokol kurallarına uyum konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Melikgazi Belediyesi çalışanlarına katkı sağlayan hizmet içi eğitimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi’mize daha nitelikli hizmet sağlamak için çalışma arkadaşlarımızın mesleki ve kişisel yetkinliklerini güçlendirecek hizmet içi eğitimlere önem vererek hizmet kalitemizi artırıyoruz. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Protokol ve Davranış Kuralları” eğitimi ile çalışma arkadaşlarımız protokol kurallarının doğru uygulanması konusunda bilgilendirildi. Melikgazi’mize kazandırdığımız nitelikli hizmetlerimizde her zaman büyük bir özveri ile çalışan, kendini geliştiren, daha iyi hizmetin peşinden giden bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hizmet içi eğitimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

 

Haber Merkezi

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