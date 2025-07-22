Melikgazi Belediyesi, Sağlık Yatırımlarıyla Öncü Rol Üstleniyor

Belediye yetkilileri, Melikgazi’deki sağlık merkezi ihtiyacının ortadan kalkacağını belirterek, yeni projelerin de yolda olduğunu vurguladı. Sağlık hizmetlerinin nitelikli bir şekilde sunulması için yapılan çalışmaların arkasında, vatandaşların ihtiyaçlarını yakından takip eden bir yaklaşımın bulunduğu ifade ediliyor.

Melikgazi Belediyesi, eğitimden sağlığa birçok alanda yenilikçi ve öncü hizmetler sunarak, vatandaşların kendi mahallelerinde sağlık hizmeti alabilmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlara ve destek veren hayırseverlere teşekkürler iletiliyor.

Belediye, Melikgazi için en iyi hizmeti sunma kararlılığıyla çalışmalarını sürdürüyor.