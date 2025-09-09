'Melikgazi Belediyesi Salça Kaynatma Günleri' sona erdi

Melikgazi Belediyesi’nin düzenlediği “Salça Kaynatma Günleri Etkinliği” 1,5 ayın ardından sona erdi.

04-14 Ağustos tarihlerinde Belsin’de, 15-21 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları’nda ve 22 Ağustos -07 Eylül tarihleri arasında Mimarsinan Mahallesi Evliyalar Parkı’nda gerçekleşen “Melikgazi Belediyesi Salça Kaynatma Günleri” ile 4300 aileye hizmet sağlandı.

Etkinliğin 1,5 ay boyunca, 150 belediye personeliyle sürdürüldüğünü dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Hizmetlerimizden biri de “Salça Kaynatma Günleri”. Melikgazi Belediyemiz tarafından özel olarak tahsis edilen alanlarda vatandaşlarımız salçalarını yaparken sosyalleşme ve eğlenme imkanına da sahip oluyorlar. Mahalle aralarında, is, pis, koku ve dumanla diğer vatandaşlarımızın rahatsız olmalarının önüne de geçmiş olduk. Özellikle yaz aylarında ülkemizde meydana gelen can yakıcı orman yangınları ile mücadele kapsamında bilindiği üzere ilçemizde mangal ve semaver yakmak yasaklandı. Salça kaynatma alanlarımız tam bu noktada isabetli ve yerinde bir karar oldu. Binlerce vatandaşımız etkinliğimiz sayesinde bir araya geldi, birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdi” diye konuştu.