Melikgazi Belediyesi, salgın hastalıklara karşı afet bölgesinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı

Melikgazi Belediyesi depremzede vatandaşların kaldığı bölgelerde hijyenin sağlanabilmesi çöp toplama ve dezenfeksiyon ilaçlaması yaparak, çadırların çöp bölgelerini, hizmet, kamu ve çöp araçlarını, WC'leri ilaçlayarak salgın tehdidiyle mücadele ediyor.

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  • 19.02.2023 10:10
  • Güncelleme: 19.02.2023 13:10
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Melikgazi Belediyesi, salgın hastalıklara karşı afet bölgesinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi depremzede vatandaşların kaldığı bölgelerde hijyenin sağlanabilmesi çöp toplama ve dezenfeksiyon ilaçlaması yaparak, çadırların çöp bölgelerini, hizmet, kamu ve çöp araçlarını, WC’leri ilaçlayarak salgın tehdidiyle mücadele ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Deprem bölgesine her türlü destek olmaya devam ediyoruz. Şuan Hatay ve Maraş’ta destekte olan ekiplerimiz, salgın hastalıkların önüne geçmek için çadır kentler başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da ve merkez üssü Kahramanmaraş’ta çeşitli noktalarında çalışma yapan ekipler, vatandaşların sağlığı için bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olan haşereler ve kemirgenlere karşı depremzedelerin kaldığı çadırların etrafları ve çöp konteynerlerini ilaçladı. Depremzede vatandaşlarımızın kaldığı bölgelerde hijyenin sağlanabilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Ekipler, uygulamalarında doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullandı. Ekiplerimizin eline sağlık. İnanıyoruz ki elbirliği ile tüm kurumlar olarak bununda üstesinden gelecek ve birlikte başaracağız" dedi.

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İHA

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