Melikgazi Belediyesi, Selektör Binası ve Makine Parkı'nı hayata geçirdi

Melikgazi Belediyesi, Kayabağ Mahallesi'nde çiftçiye daha iyi hizmet vermek için inşa ettiği Selektör Binası ve Makine Parkı'nı hayata geçirdi.

Melikgazi Belediyesi, Kayabağ Mahallesi'nde çiftçiye daha kaliteli ve donanımlı hizmet vermek için inşa ettiği Selektör Binası ve Makine Parkı’nı hayata geçirdi. Selektör Binası ve Makine Parkı'nı inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Kayabağ Mahallemizde, çiftçilerimize destek olmak için hizmete kazandırdığımız makine ekipman parkını Melikgazi Ziraat Odası Başkanımız Mahmut Çelebi ile birlikte inceledik. Mahmut Başkanımızın yıllardır istediği olan bir hayal gerçekleşti. Selektör binası, zirai ekipmanların ve tarım ekipmanlarının hava şartlarından korunduğu, hem de tohum eleme makinesi olan selektör cihazının kullanılacağı bir yer. Burası tarıma büyük bir destek. Binamızı güzel bir şekilde yaptık ve teslim ettik. İnşallah selektör ve zirai araçlar yerleştirilerek burası çiftçimizin hizmetine sunulacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi de tarıma ve çiftçilere verdiği destek için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ettiği konuşmasında şunları söyledi: “Bölgemizde son sistem teknolojik bir selektör yoktu. Amacımız çiftçimize sadece maliyeti karşılığında daha iyi hizmet vermek. Daha kaliteli tohum üretmesi için son sistem teknolojili selektörü bölgemize kazandırmak için başkanımızdan bir talebimiz oldu. O da bizleri geri çevirmedi. Sağ olsunlar. Bu bina selektör binasından ziyade makine ekipman parkıdır. Zirai makineler güneş altında, karda, yağmurda heder olmayacak. Çiftçimize uzun yıllar hizmet verebilmek için makine parkı amaçlı kullanacak bir binamız oldu. Bu hizmetlerinden dolayı başta Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.”

