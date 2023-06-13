Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık Ekspresi Yaptı

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm ve Eğitim Tesisi'nde çocukları eğlendirirken eğitmek ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için geri dönüşüm malzemelerinden oluşan bir sıfır atık ekspresi yaptı.

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  • 13.06.2023 15:15
  • Güncelleme: 13.06.2023 15:21
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Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık Ekspresi Yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm ve Eğitim Tesisi’nde çocukları eğlendirirken eğitmek ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için geri dönüşüm malzemelerinden oluşan bir sıfır atık ekspresi yaptı.

Çevre ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için Melikgazi Belediyesi olarak yeni projeler üretmeye devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Geri dönüşümle alakalı olarak biz rutin olarak evlerden, iş yerlerinden, zincir marketlerden, kağıt, plastik gibi tüm geri dönüşüm atıklarını topluyoruz. Bu çerçevede yeni yapılan bloklara da plan dahilinde giriyoruz. Her bir binanın geri dönüşüm günü ve saati var. Dolayısıyla toplanan bütün geri dönüşüm ürünleri buraya geliyor. Burası aynı zamanda bir eğitim merkezi sadece ayrıştırma merkezi değil. 25 ila 30 ton geri dönüşüm malzemesini burada araştırıyoruz ve ilgili firmalara bunları satarak ekonomiye geri kazandırıyoruz. Hem istihdam sağlıyoruz hem de çevreyi temiz tutuyoruz. Burada çocuklar eğlenirken öğrensin diye geri dönüşüm malzemesinden yapılan bir lokomotifimiz ve aynı zamanda varillerden yapılan vagonlarımız var. Sıfır Atık Ekspresi. Böylece çocuklar tesisi trenle rahatça gezerek burada yapılan işler hakkında yaşayarak bilgi ediniyor. Çocuklar bu treni çok sevdi. Bir de tesisin tamamının Lego şeklinde örneği var. Çocuklar için eğitim salonumuz var. Buralarda anaokulları ve ilkokullar başta olmak üzere okullara ve yurtdışından gelen öğrencilere eğitimler vererek, çevre temizliğini, geri dönüşümü, bunun ülke ekonomisine kattığı faydaları aktarıyoruz. Burada da aynı zamanda çocuklar mutlu neşeli bir şekilde ayrılıyorlar. Burada aynı zamanda çocuklara mahallelerindeki hayvanları beslesinler diye sokak hayvanları için yem veriyoruz. Onları mutlu görmek bizleri de çok mutlu ediyor” dedi.

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İHA

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