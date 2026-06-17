Melikgazi Belediyesi taşınmazlar için satış ihalesi gerçekleştirdi

Kendi geliştirdikleri yüzde 25 peşinat ile sıfır faiz, fiyat artışı olmadan, 36 ay eşit taksit ve peşin ödemede yüzde 30 indirim imkânı sunarak, Türkiye’ye örnek olan "Kazan Kazan” finans modeli ile vatandaşları villa ve konut sahibi yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizin gelişmesi, daha da kalkınması ve güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile mahallelerimizde yaşam kalitesini artırıyoruz. Bu kapsamda yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında belediyemizin dairelerimizi vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak kolay ödeme seçeneklerimiz sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Düzenlediğimiz ihalemizde Yıldırım Beyazıt, Battalgazi ve Eğribucak Mahallesi’nde bulunan taşınmazlarımızın satışını gerçekleştirdik. Eğribucak Mahallemizdeki 2 adet villa, Yıldırım Beyazıt Mahallemizde bulunan bir adet daire ve Anbar’daki 3 adet işyeri pazarlığa kaldı. İhalelerimizden elde ettiğimiz gelir daha çok hizmet ve yatırım olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. İhalemizden daire ve villa alan vatandaşlarımıza yeni yatırımlarının hayırlı olmasını diler, ağız tadı ve huzurla oturmalarını temenni ederim” dedi.

Ayrıca ihalede pazarlığa kalan 2 adet villa, 3 adet işyeri ve 1 adet daire pazarlığa kalarak, önümüzdeki günlerde tekrardan yapılacak olan ihale ile satışa sunulacak.