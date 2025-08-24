Melikgazi Belediyesi Tesisler Arası Futbol Turnuvası düzenlendi

  • Haberler
Melikgazi Belediyesi Tesisler Arası Futbol Turnuvası oynanan final karşılaşması ile sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Yeniköy oldu.

Melikgazi Belediyesi Tesisler Arası Futbol Turnuvası oynanan final karşılaşması ile sona erdi.
Melikgazi Belediyesi Yeniköy Spor Kompleksi’nde, Melikgazi Belediyesi Sosyal Tesisleri öğrencileri tarafından gerçekleşen turnuvanın şampiyonu ise Yeniköy Sosyal Tesisi oldu. Esenyurt Sosyal Tesisi 2. olurken, Danişmentgazi Sosyal Tesisi ise 3. olarak turnuvayı bitirdi. Turnuvaya toplam 13 tesis katıldı. Kültürel ve sosyal aktivitelerle gençlere birbirinden farklı imkanlar sağladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Eğitimde, sanatta, kültürde, sporda ve birçok alanda gençlerimiz her zaman önceliğimiz. Gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini destekleyici etkinliklere önem veriyoruz. Bu kapsamda Melikgazi Belediyemize ait sosyal tesislerimizde eğitim alan öğrencilerimizle eğlenceli bir etkinlik düzenledik. Melikgazi Belediyesi Tesisler Arası Futbol Turnuvamız ile hem öğrencilerimiz hem velilerimiz hem de vatandaşlarımız heyecan verici karşılaşmalara tanık oldu. Turnuvamızın şampiyonu Yeniköy takımımız başta olmak üzere, turnuvaya katılan bütün öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Yeni karşılaşmalarda görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

