Melikgazi Belediyesi ve Öğrenciler Sokak Hayvanlarına Mama Dağıttı

Sokakta yaşayan hayvanlar için yıl boyunca aralıksız mama ve yem desteğine devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencileri ile sokak hayvanları için doğaya mama bırakıldığını söyledi.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde sokak hayvanlarına destek olmak ve farkındalık oluşturmak için okullar ve öğrencilerle çalışma yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projesine destek olmak için arazide, kedi ve köpek mamalarını öğrencilerimizle ekiplerimiz sokak hayvanlarına dağıttılar. İlçe genelinde can dostlarımızın beslenmelerine dikkat ediyoruz. Özellikle kışın soğuk havalarda beslenmekte zorluk yaşayan sokak hayvanlarımıza mama desteğini arttırıyoruz. Birlikte bu şehri paylaştığımız sokak hayvanlarımızın bakımı ve beslenmesi konusunda tüm halkımızın hassas olması gerekir. Çünkü bu hayatı onlarla paylaşıyoruz. Sokak hayvanlarının korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu çerçevede sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir kaza, yaralanma ve hastalık anında acil müdahale eden sokak hayvanları ambulansımız da küçük dostlarımız için çok güzel hizmet veriyor. 7/24 hizmet veren ambulans, sokak hayvanlarının tedavisinde ve acil müdahalelerde büyük önem taşıyor. Öğrencilerimize bu anlamlı projeleri için teşekkür eder, emeği geçen ekip arkadaşlarıma da teşekkür ederim” dedi.